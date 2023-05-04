Марку Силва: «Мы заслуживали большего»

В отложенном матче двадцать восьмого тура АПЛ «Фулхэм» съездил в Ливерпуль, но неудачно - подопечные Юргена Клоппа переиграли «дачников» с минимальным счетом. События матча прокомментировал португальский наставник «Фулхэма» Марку Силва. Он считает, что его подопечные заслуживали большего.

- Я думаю, мы заслуживали много большего в матче. Без мяча у нас были проблемы, они прорывались в зоны, в которых мы не хотели бы их видеть. Тем не менее, пропустили мы только с очень странного, постыдного пенальти. В эпоху ВАР назначать такие пенальти, как минимум, странно, - цитирует Силву BBC Sport.

В следующем туре «Фулхэм» примет дома «Лестер».