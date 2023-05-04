Александер-Арнольд: «Достойное выступление»

«Ливерпуль» одержал пятую победу кряду, это случилось в отложенном матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии, в поединке с «Фулхэмом». Успех своего клуба прокомментировал защитник Трент Александер-Арнольд, он подтвердил, что попадание в четверку является главной целью клуба.

- Достойное выступление. Фаны, приходящие на трибуны, как сегодня - это напоминание о том, что мы должны бороться и сражаться. Сейчас мы не там, где хотим быть. Мы хотим сражаться за титул в этой фазе сезона, ну или сейчас хотя бы за четвертку лучших. Пока мы не там, потому настроение сдержанное, - цитирует слова Александера-Арнольда BBC Sport.