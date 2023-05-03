«Ливерпуль» и «Фулхэм» встречаются между собой в 50-й раз

В отложенном матче двадцать восьмого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает дома «Фулхэм», и это, как оказалось, уже пятидесятый матч между этими двумя клубами в высшей лиге чемпионата Англии.

Разумеется, «Ливерпуль» выиграл больше матчей - 26 из 49, но и «Фулхэму» есть что вспомнить - десять побед в общей сложности. Наконец, еще тринадцать игр закончились вничью.

Следить за событиями игры между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Напомним, что перед игрой «Ливерпуль» занимал пятое место в турнирной таблице, а «Фулхэм» - десятое.