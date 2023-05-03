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«Ливерпуль» добился прогресса в переговорах по Макаллистеру

03 Мая 2023 • 18:19 Комментировать
Ливерпуль
...
Фулхэм
1 1.32 X 5.80 2 8.50
Через 2 ч. 43 мин.

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер стал ближе к переходу в «Ливерпуль».

24-летний футболист точно сменит клуб в летнее трансферное окно, а главными претендентами на него давно считаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, за последнее время мерсисайдцы продвинулись в переговорах по трансферу хавбека сборной Аргентины. Клуб уже ознакомил игрока со своим проектом. Сам Макаллистер надеется оформить переход как можно раньше.

В текущем сезоне чемпион мира провёл 33 матча за «Брайтон», отметившись десятью голами и двумя ассистами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 млн евро.

Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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ЛИВЕРПУЛЬ ФУЛХЭМ
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