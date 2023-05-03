«Ливерпуль» добился прогресса в переговорах по Макаллистеру

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер стал ближе к переходу в «Ливерпуль».

24-летний футболист точно сменит клуб в летнее трансферное окно, а главными претендентами на него давно считаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, за последнее время мерсисайдцы продвинулись в переговорах по трансферу хавбека сборной Аргентины. Клуб уже ознакомил игрока со своим проектом. Сам Макаллистер надеется оформить переход как можно раньше.

В текущем сезоне чемпион мира провёл 33 матча за «Брайтон», отметившись десятью голами и двумя ассистами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 млн евро.