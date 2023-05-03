Джеррард: «Клопп мне очень помог»

Наставник Стивен Джеррард рассказал об уроках, полученных при совместной работе с Юргеном Клоппом.

Завершив игровую карьеру, легендарный экс-полузащитник «Ливерпуля» получил тренерскую работу в молодёжной академии клуба, после чего добился успехов в качестве рулевого шотландского «Рейнджерс». С 2021 по 2022 год Джеррард находится у руля «Астон Виллы», откуда в итоге был уволен. В настоящий момент 42-летний специалист остаётся без работы.

«Юрген Клопп отлично понимает футбол. Он оказывал мне невероятную поддержку, когда я работал в молодёжной команде. Я получил от него много ценных советов. Работа с ним помогла мне в освоении профессии», – цитирует Liverpool Echo Джеррарда.