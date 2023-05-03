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Джеррард: «Клопп мне очень помог»

03 Мая 2023 • 19:06 Комментировать
Ливерпуль
...
Фулхэм
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Через 1 ч. 12 мин.

Наставник Стивен Джеррард рассказал об уроках, полученных при совместной работе с Юргеном Клоппом.

Завершив игровую карьеру, легендарный экс-полузащитник «Ливерпуля» получил тренерскую работу в молодёжной академии клуба, после чего добился успехов в качестве рулевого шотландского «Рейнджерс». С 2021 по 2022 год Джеррард находится у руля «Астон Виллы», откуда в итоге был уволен. В настоящий момент 42-летний специалист остаётся без работы.

«Юрген Клопп отлично понимает футбол. Он оказывал мне невероятную поддержку, когда я работал в молодёжной команде. Я получил от него много ценных советов. Работа с ним помогла мне в освоении профессии», – цитирует Liverpool Echo Джеррарда.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Юрген Клопп
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