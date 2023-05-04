Хендерсон – о борьбе «Ливерпуля» за топ-4: «Сомневаюсь»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон порассуждал о шансах своей команды на попадание в верхнюю четвёрку Премьер-лиги по итогам сезона.

Коллектив Юргена Клоппа отпраздновал пятую победу кряду, одолев в родных стенах «Фулхэм» (1:0). Несмотря на впечатляющую форму, забраться в зону Лиги чемпионов по-прежнему нелегко: идущий четвёртым «Манчестер Юнайтед» набрал на четыре очка больше, имея при этом два матча в запасе.

«Побеждать в Премьер-лиге всегда трудно, и пять побед подряд – это очень здорово. Нам наконец-то удалось добиться постоянства.

Попадание в четвёрку? Сомневаюсь. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» стабильно добиваются результатов, да и отставание от них довольно велико», – приводит BBC слова капитана «Ливерпуля».