Хендерсон: «В АПЛ всегда непросто выигрывать»

Английский «Ливерпуль» одержал пятую победу кряду в чемпионате, на сей раз команда Юргена Клоппа оказалась сильнее, нежели «Фулхэм». Единственный мяч был забит с пенальти. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал события игры, он подчеркнул - выигрывать в АПЛ всегда непросто.

- В АПЛ всегда трудно выигрывать матчи. Пять матчей кряду - это успех. Мы начали выступать стабильнее. Надеюсь, так будет до самого конца сезона, и в следующем также. Приятно, что не пропустили сегодня, - цитирует слова Хендерсона BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Брентфордом».