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Салах забивал в каждом из последних восьми домашних матчей «Ливерпуля»

03 Мая 2023 • 22:59 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Фулхэм
окончен

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах повторил голевую серию Луиса Суареса. Египтянин смог забить в каждом из последних восьми домашних матчей «красных», если учитывать все официальные турниры. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports. Всего за эти восемь игр на счету египетской звезды футбола девять забитых голов.

Таким образом, Салах повторил голевую серию Суареса, которую тот оформил в январе 2014 года. Знаменитый уругваец также неизменно забивал на «Энфилде» на протяжении восьми встреч подряд.

На данный момент «Ливерпуль», который отчаянно пятается забраться в первую четвёртку команд АПЛ, обыгрывает дома «Фулхэм» - 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Суарес Мохамед Салах
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