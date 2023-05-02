Футбольная ассоциация Англии обвинила Клоппа в ненадлежащем поведении

Футбольная ассоциация Англии выразила обвинение наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Подробностями делится The Athletic.

Напомним, что после четвертого, решающего гола своей команды в ворота «Тоттенхэма» в воскресном матче (4:3), Клопп накричал на резервного арбитра матча Пола Тирни, а также высказался о нём осуждающе на пресс-конференции.

По информации портала, теперь Клоппу до 5 мая дано время пояснить свои действия. В ФА сегодня, 2 мая официально выдвинули обвинения тренеру.

Ранее Клопп сам прокомментировал инцидент с Полом Тирни, заявив, что в тот момент им управляли эмоции.