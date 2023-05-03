​Ван Дейк: «Топ-4? Тут не всё в наших руках»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает шансы клуба на место в четверке лучших в чемпионате Англии. «Ливерпуль» серьезно прибавил в последнее время, команда одержала четыре победы кряду, но до вожделенной четверки есть достаточно серьезный дефицит.

- Честно говоря, тут не все в наших руках, так что это будет очень сложно. Тем не менее, все наслаждаются тем, как мы играем. Нам надо быть гибкими. Мы работаем, мы прогрессируем, - цитирует слова ван Дейка BBC Sport.

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