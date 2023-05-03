«Ливерпуль» на своём поле одолел «Фулхэм», закрепившись в зоне Лиги Европы

«Ливерпуль» и «Фулхэм» схлестнулись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 28-го тура АПЛ состоялся 3 мая на стадионе «Энфилд».

В прошлый уик-энд «Ливерпуль» устроил триллер в матче с «Тоттенхэмом», победив 4:3. Юрген Клопп решил автора победного гола (Диогу Жоту) в основу не возвращать, за то с первых минут вышел Дарвин Нуньес, составивший трио с Диасом и Салахом. У «Фулхэма» уже традиционная, но от этого не менее серьёзная потеря, длительную дисквалификацию отбывает главный бомбардир команды последних сезонов – Александар Митрович.

Клопп вновь выпустил Трента выполнять функции центрального полузащитника. Надо заметить, что в созидании у англичанина получается явно лучше, чем в обороне. Вот и в игре против «Фулхэма» он создал первый момент. Трент сам нашёл Салаха справа, открылся под ответный пас и в касание пробив, послав мяч рядом со штангой. Гости ответил ударом Винисиуса с линии штрафной площади – Алиссон на классе парировал.

Дальше уже взялся за дело Салах. Сначала Мо разыграл «стеночку» с Нуньесом, почти у лицевой линии раскачал Диопа и пытался перекинуть голкипера – совсем немного не попал в створ. Исса в том эпизоде сыграл неудачно, но это ничто, по сравнению с его обработкой в своей штрафной площади. Дарвин обокрал Диопа и моментально получил по ноге. Рефери назначил пенальти, а Мо Салах открыл счёт мощным ударом под перекладину – 1:0.

И до перерыва не блистали скоростями команды, так второй тайм стал совсем скучным зрелищем. Не хватало скоростей и выдумки «Ливерпулю», у «Фулхэма» в контратаках тоже ничего не получалось. Клопп выпустил Гакпо и Робертсона, но ситуация в лучшую сторону не изменилась. Только у Винисиуса был шанс, но не смог он переиграть Алиссона ударом с восьми метров. В остальном, без интересных моментов отыграли команды второй тайм, сохранив на табло счёт первой половины встречи.

«Ливерпуль» минимально победил на своём поле и закрепился на пятой строчке, дающей право сыграть в Лиге Европы на следующий сезон. До «МЮ» (и зоны Лиги чемпионов) четыре очка, но у «дьяволов» ещё два матча в запасе.