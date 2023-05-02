В лондонском «Фулхэме» хотят заполучить Дэниела Джеймса на постоянной основе. Об этом сообщает Football Insider.

Напомним, сейчас молодой валлиец выступает за «дачников» на правах годичной аренды. Права на игрока принадлежат аутсайдеру Английской премьер-лиги – «Лидсу». Полузащитнику 25 лет.

Как отмечает источник, особенно охотно «Лидс» будет готов расстаться с игроком в случае вылета в Чемпионшип. А такой вариант для «павлинов» весьма реален, так как прямо сейчас «Лидс» является одной из слабейших команд АПЛ.

В текущем сезоне у Джеймса всего лишь три гола и один ассист во всех турнирах.