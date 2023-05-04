Марку Силва – о поражении от «Ливерпуля»: «Мы заслуживали большего»

Рулевой «Фулхэма» Марку Силва поделился мыслями о матче с «Ливерпулем» (0:1).

Судьбу встречи на «Энфилде» решил гол Мохамеда Салаха, забитый с пенальти на 39-й минуте.

«Думаю, сегодня мы заслуживали большего. За последние 12 дней нам пришлось сыграть четыре раза, и мы показали, на что способны. Некоторые аспекты нашей игры меня не устраивают, но мы продолжаем работать. Сегодня мы создали достаточно моментов в первые 20 минут, но у «Ливерпуля», конечно, тоже были свои шансы. Меня немного смущает пенальти, который в итоге стал решающим», – приводит BBC высказывания португальского наставника «дачников».