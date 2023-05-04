Клопп – о победе над «Фулхэмом»: «Очень трудный второй тайм»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями об успехе своей команды.

«Красные» взяли верх со счётом 1:0 благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти на 39-й минуте. Сегодняшняя победа стала для команды пятой подряд.

«Нам противостоял очень сильный соперник, и я очень доволен исходом. В первом тайме мы контролировали игру, но после перерыва стало сложнее. Интрига сохранялась до самого конца. Пять побед подряд – это замечательно.

Я особенно рад за Алиссона – он едва не расплакался, сыграв «на ноль», ведь это происходит с нами довольно редко в текущем сезоне», – цитирует Клоппа BBC.