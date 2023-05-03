​Салах обошёл Фаулера по количеству голов за «Ливерпуль»

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в матче тридцать четвертого тура АПЛ, а Мохамед Салах на пятнадцатой минуте игры реализовал пенальти, доведя счет до крупного. Позже, правда, «Тоттенхэм» все-таки сравнял счет, но то, как говорится, уже «другая история».

А вот для Салаха этот гол стал 184-м за все время выступлений в английском клубе, и по этому показателю он обошел в общей таблице исторических «забивал» «Ливерпуля» Робби Фаулера, у которого 183 гола. Теперь Салах занимает шестое место в общей таблице.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпуль» примет «Фулхэм», это случится уже сегодня вечером.