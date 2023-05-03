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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Салах обошёл Фаулера по количеству голов за «Ливерпуль»

03 Мая 2023 • 05:22 Комментировать
Ливерпуль
...
Фулхэм
1 1.25 X 6.40 2 11.00
Через 15 ч. 3 мин.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в матче тридцать четвертого тура АПЛ, а Мохамед Салах на пятнадцатой минуте игры реализовал пенальти, доведя счет до крупного. Позже, правда, «Тоттенхэм» все-таки сравнял счет, но то, как говорится, уже «другая история».

А вот для Салаха этот гол стал 184-м за все время выступлений в английском клубе, и по этому показателю он обошел в общей таблице исторических «забивал» «Ливерпуля» Робби Фаулера, у которого 183 гола. Теперь Салах занимает шестое место в общей таблице.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпуль» примет «Фулхэм», это случится уже сегодня вечером. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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ЛИВЕРПУЛЬ ФУЛХЭМ
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