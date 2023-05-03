«Ливерпуль» объявил состав на игру с «Фулхэмом»

В отложенном матче двадцать восьмого тура АПЛ набравшему ход «Ливерпулю» предстоит сразиться с «дачниками» из «Фулхэма», эта игра чемпионата Англии начнется менее чем через час. Накануне матча наставник мерсисайдцев, немецкий специалист Юрген Клопп, объявил стартовый состав своей команды.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Диас, Салах, Дарвин Нуньес.

Игра между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» начнется в двадцать два часа по московскому времени, следить за ней можно в формате прямой онлайн-трансляции.