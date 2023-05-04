Аке: «После гола стало легче»

Натан Аке забил первый мяч в прошедшем отложенном матче двадцать восьмого тура английского чемпионата, после этого «Манчестер Сити» забил еще два в ворота «Вест Хэм» и выиграл с крупным счетом. Нидерландский защитник Натан Аке прокомментировал события игры и свой успех.

- Соперник очень хорошо защищался, нам было не так и просто. Мы грузили мячи в штрафную, но они пресекали передачи. Лишь после первого гола появилось больше пространства. А Холанн - просто сумасшедший, в хорошем смысле слова, конечно, - цитирует слова Аке BBC Sport.

В следующем своем матче чемпион Англии сразится с «Лидсом».