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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аке: «После гола стало легче»

04 Мая 2023 • 03:33 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Фулхэм
окончен

Натан Аке забил первый мяч в прошедшем отложенном матче двадцать восьмого тура английского чемпионата, после этого «Манчестер Сити» забил еще два в ворота «Вест Хэм» и выиграл с крупным счетом. Нидерландский защитник Натан Аке прокомментировал события игры и свой успех.

- Соперник очень хорошо защищался, нам было не так и просто. Мы грузили мячи в штрафную, но они пресекали передачи. Лишь после первого гола появилось больше пространства. А Холанн - просто сумасшедший, в хорошем смысле слова, конечно, - цитирует слова Аке BBC Sport.

В следующем своем матче чемпион Англии сразится с «Лидсом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Натан Аке
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