Артета: «Не знаю, сыграет ли Салиба в этом сезоне»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, сыграет ли центральный защитник Вильям Салиба в этом сезоне. Напомним, француз получил травму, из-за которой пропустил последние встречи своей команды.

«Не знаю, сыграет ли Салиба в этом сезоне, пока рано о чём-либо говорить. Наверно, на следующей неделе у нас будет больше определённости. Он выполняет некоторые нагрузки, но пока рано говорить о его возвращении на поле, тем более на таком уровне», – заявил Артета на пресс-конференции.

Салиба проводит дебютный сезон за «Арсенал». На его счету два гола и одна результативная передача в Английской премьер-лиге.