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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Не знаю, сыграет ли Салиба в этом сезоне»

20 Апреля 2023 • 12:36 Комментировать
Вест Хэм
2:2
Арсенал
окончен

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, сыграет ли центральный защитник Вильям Салиба в этом сезоне. Напомним, француз получил травму, из-за которой пропустил последние встречи своей команды.

«Не знаю, сыграет ли Салиба в этом сезоне, пока рано о чём-либо говорить. Наверно, на следующей неделе у нас будет больше определённости. Он выполняет некоторые нагрузки, но пока рано говорить о его возвращении на поле, тем более на таком уровне», – заявил Артета на пресс-конференции.

Салиба проводит дебютный сезон за «Арсенал». На его счету два гола и одна результативная передача в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Вильям Салиба
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