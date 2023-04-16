«Арсенал» упустил возможность повторить свой рекорд полувековой давности

В матче тридцать первого тура английского чемпионата «Арсенал» не сумел переиграть в гостевом матче «Вест Хэм», лидер чемпионата вел с преимуществом в два мяча, но утратил его. А вместе с ним утратил и возможность повторить свой рекорд полувековой давности, когда команда выиграла за сезон все шесть выездных дерби Северного Лондона.

Тогда, в сезоне 1972/1973, у «Арсенала» было шесть побед - 100-процентный результат. Сейчас, в случае победы над «Вест Хэмом», у «Арсенала» снова было бы шесть побед из шести. Но выиграть не получилось.

В следующем туре чемпионата «Арсенал» примет дома «Саутгемптон».