«Арсенал» назвал состав на дерби с «Вест Хэмом»

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт лондонское дерби между «Вест Хэмом» и «Арсеналом». Рулевой «канониров» Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Рамсдейл, Уайт, Габриэль, Холдинг, Тирни, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Арсенал» лидирует в Премьер-лиге, опережая второй «Манчестер Сити» на три очка при равном количестве игр.