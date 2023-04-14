Артета — о Мойесе: «Больше, чем уважение, это восхищение»

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о тренере «Вест Хэма» Дэвиде Мойесе перед матчем 31-го тура Английской премьер-лиги.

«Больше, чем уважение, это восхищение. Я бы прошёл через кирпичную стену ради него, когда он был моим менеджером. Он действительно хороший тренер, исключительный и умелый человек, и тот, кто держит своё слово», — приводит слова испанского специалиста BBC.

Напомним, что «Арсенал» проведёт гостевой матч против «Вест Хэма» в воскресенье, 16 апреля. Отрыв «канониров» от второго места в турнирной таблице чемпионата Англии составляет шесть очков.