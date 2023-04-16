Антонио: «Не думаю, что там был пенальти»

«Вест Хэм» чудесным образом спасся в игре с рвущимся к чемпионскому титулу «Арсеналом» - «молотобойцы» проигрывали 0:2, затем еще получили пенальти в свои ворота, но он не был забит. Майкл Антонио, ставший невольным виновником пенальти, считает его несправедливым - но рад, что он не был забит.

- Я думаю, это был несправедливый пенальти. Моя рука была максимально прижата к телу. Куда я мог ее убрать? За спину? Но мы взяли очко, и я воодушевлен этим. Команда должна получить импульс, - цитирует слова Антонио BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Борнмутом».