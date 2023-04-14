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Артета считает, что Райс может вывести «Арсенал» на новый уровень

14 Апреля 2023 • 15:37 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
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16.04 16:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета всерьёз намерен заполучить опорного полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса ближайшим летом. Отметим, что «молотобойцы» в грядущее межсезонье будут готовы расстаться со своим капитаном, у которого заканчивается контракт летом 2024 года.

Журналист Мигель Дилэйни сообщает, что Артета видит в Райсе очень важного игрока для «Арсенала», который может вывести команду на новый уровень. Тренер считает, что Деклан может стать очередной точечной покупкой для усиления «канониров».

На Райса летом также будет претендовать «Челси», за который полузащитник выступал на юношеском уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Микель Артета Деклан Райс
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ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ
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