Жезус: «Артета заботиться о всех в «Арсенале», не только о игроках»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус рассказал о своих отношениях с главным тренером Микелем Артетой. Напомним, именно испанец был инициатором приглашения форварда прошлым летом из «Манчестер Сити».

«У меня был тяжелый период, когда я не забивал голы, и он просто показал мне несколько роликов с моими голами и моментами. Микель входит в ту категорию тренеров, который заботится обо всех, не только об игроках, но и обо всех в клубе.

Артета и Жезус успели вместе поработать в «Манчестер Сити», когда Микель занимал должность помощника Хосепа Гвардиолы.

На счету Жезуса 8 голов и 5 ассистов в этом розыгрыше Английской премьер-лиги.