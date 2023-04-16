Мойес: «Отличное выступление»

В матче тридцать первого тура чемпионата Англии «Вест Хэм» добыл ценное очко - возможно, летом игроки «Арсенала» будут долго вспоминать матч, в котором они вели в два мяча, затем не забили пенальти, а потом пропустили два мяча и потеряли два очка. Наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес прокомментировал итоги встречи, похвалив игроков за характер.

- Отличное выступление игроков. Мы уступали два мяча, но отыгрались, и не против кого-нибудь, а против «Арсенала». Когда мы получили пенальти в свои ворота, я подумал, что после 3:1 будет очень трудно, но мы забили, мы сравняли, и мы даже могли выиграть, но и ничья - хороший результат, - считает Мойес, слова которого цитирует BBC Sport.