Артета не стал винить Сака в промахе пенальти

Букайо Сака снова не забил пенальти - и снова, как и в финале чемпионата Европы в 2021 году, это дорого обошлось его команде. Тогда сборная Англии проиграла европейское «золото», сейчас «Арсенал» из-за таких эпизодов может остаться без «золота английского» - перспектива такой развязки все отчетливее, смотря на то, какую форму набрал «Манчестер Сити». Наставник «Арсенала» Микель Артета не стал винить Сака в незабитом пенальти.

- Конечно, это могло закончить игру. Но точно уже никто не скажет. Он не забил и все, что тут еще скажешь? - цитирует слова Артеты BBC Sport.

В следующем туре «Арсенал» примет «Саутгемптон».