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Что такое День святого Тоттерингема в чемпионате Англии

15 Апреля 2023 • 13:34 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Борнмут
1 1.50 X 4.50 2 6.40
Через 2 ч. 13 мин.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» - принципиальные соперники. Поклонники «канониров» считают северный Лондон красным, ведь их клуб выиграл куда большее количество трофеев. Но в жизни фанатов «Арсенала» с относительно недавних пор есть праздник, для которого команда не должна выигрывать титул. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о Дне святого Тоттерингема.

Что такое День святого Тоттерингема

Болельщики «канониров» отмечают День святого Тоттерингема тогда, когда «Тоттенхэм» математически теряет шансы финишировать в Премьер-лиге выше «Арсенала». Идея родилась в начале нулевых годов XXI века, однако так называемый праздник прижился в среде фанатов «канониров» только в 2010 году.

Что касается названия праздника, то оно имеет в себе две составляющих – название клуба Tottenham и слово «tottering», которое переводится как «шататься», то есть находиться в нестабильном состоянии. В общем, День святого Тоттерингема воспринимается в среде поклонников «Арсенала» примерно так – мы в таблице точно выше, а «Тоттенхэм» где-то там шатается.  

Когда отмечался День святого Тоттерингема

Если говорить о календарном годе, то самый ранний День святого Тоттерингема имел место быть 9 марта – в сезоне 2007/2008. Правда, тогда традиция как-то отмечать этот день, подначивая своих принципиальных соперников, в стане фанатов «Арсенала» ещё не прижилась.

В сезоне 2016/2017 «Тоттенхэму» удалось не допустить этот праздник фанатов «Арсенала», причём за счёт очной победы в последний день апреля со счётом 2:0. Тогда стало ясно, что «Тоттенхэм» точно финиширует в Премьер-лиге выше. С тех самых пор «шпоры» из года в год опережают «канониров» в таблице, то есть Дня святого Тоттерингема не случается.

В прошлый раз День святого Тоттерингема отмечался 15 мая 2016 года – в последнем туре АПЛ. Тогда казалось, что праздника фанатов «Арсенала» не будет, ведь «Тоттенхэму» для финиша выше «канониров» было достаточно не проиграть уже вылетевшему из топ-дивизиона «Ньюкаслу». Тем не менее, «шпоры» уступили 1:5, и «канониры» их обошли за счёт победы над «Астон Виллой».

Как видим, в сезоне 2022/2023 фанаты «Арсенала» будут отмечать День святого Тоттерингема впервые за семь лет. Сейчас «канониры» опережают «шпор» на 20 очков, команды провели по 30 игр. Таким образом, «Арсенал» может оказаться недосягаемым для «Тоттенхэма» уже на этих выходных. Это произойдёт, если «шпоры» потеряют очки в игре с «Борнмутом», а «канониры» обыграют «Вест Хэм». При таком раскладе Днём святого Тоттерингема станет 16 апреля. Если же «Тоттенхэм» свой матч выиграет, дата отложится.

Ответ фанатов «Тоттенхэма»

В 2017 году, когда «Тоттенхэму» удалось отменить День святого Тоттерингема, фанаты «шпор» пытались придумать ответку – День святого Арса. Впрочем, так называемый праздник среди поклонников «Тоттенхэме» не прижился, хотя им, конечно, очень нравится превосходить своих принципиальных противников.

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон
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Комментарии (1)
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elifs
15 Апреля 2023 в 14:06
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