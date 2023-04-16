Уткин сделал прогноз на дерби «Вест Хэм» - «Арсенал»

Известный журналист Василий Уткин сделал прогноз на воскресный матч Премьер-лиги Англии между «Вест Хэмом» и «Арсеналом».

Уткин опубликовал в своём телеграм-канале видео, в котором он прогнозирует гол форварда «канониров» Габриэля Жезуса.

Стоит сказать, что Уткин делал такой же прогноз на прошлый матч «Арсенала», в котором команда Микеля Артеты играла против «Ливерпуля». Тогда Жезусу удалось отличиться голом, то есть прогноз Уткина сбылся.

Матч между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.