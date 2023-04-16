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Уткин сделал прогноз на дерби «Вест Хэм» - «Арсенал»

16 Апреля 2023 • 15:34 Комментировать
Вест Хэм
1:2
Арсенал
1 58.00 X 16.00 2 1.04
2-й тайм

Известный журналист Василий Уткин сделал прогноз на воскресный матч Премьер-лиги Англии между «Вест Хэмом» и «Арсеналом».

Уткин опубликовал в своём телеграм-канале видео, в котором он прогнозирует гол форварда «канониров» Габриэля Жезуса.

Стоит сказать, что Уткин делал такой же прогноз на прошлый матч «Арсенала», в котором команда Микеля Артеты играла против «Ливерпуля». Тогда Жезусу удалось отличиться голом, то есть прогноз Уткина сбылся.

Матч между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Вест Хэм Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ
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