«Арсенал» не забил пенальти и вновь добился лишь ничьей, ведя по ходу матча 2:0

«Арсенал» второй тур подряд упустил победу, ведя со счётом 2:0. К десятой минуте «канониры» разрывали «Вест Хэм», но не смогли одержать победу.

В субботу «Манчестер Сити» легко разделался с «Лестером» и сократил отставание от «Арсенала» до трёх очков. В воскресенье «канониры» в лондонском дерби мечтали вновь оторваться подальше от «горожан», тем более, победа нужна была ещё сильнее после ничьей с «Ливерпулем» в прошлом туре. Правда, «Вест Хэм», который борется за выживанием, наоборот как раз хотел воспользоваться осечкой «Лестера» и отдалиться от «лис», которые остались предпоследними в таблице.

«Канониры» начали матч в сумасшедшем темпе. Уже на седьмой минуте после атаки правым флангом Эдегор покатил мяч в штрафную на Уайта, который прострелил на дальний угол вратарской, откуда Жезус закатил футбольный снаряд в пустые ворота. Спустя пару минут Мартинелли уже слева набросил на дальнюю штангу, и уже сам Эдегор слёта расстрелял ворота, сделав счёт 2:0 в пользу подопечных Артеты уже к десятой минуте.

После такого старта «Арсенал» чуть сбавил обороты, но продолжал контролировать ход матча, в то время как «Вест Хэм» ничего не мог придумать. В целом игра шла довольно спокойно, но по истечении получаса игры «канониры» сами себе привезли пенальти. Парти неосмотрительно сыграл около своей штрафной, Райс перехватил у него мяч, ворвался в штрафную и покатил на Пакета, который ушёл от Габриэля, а защитник гостей сбил соотечественника. Бенрахма подошёл к точке и легко переиграл Рамсдейла, сократив отставание.

Тут же «молотобойцы» едва не сравняли счёт. «Вест Хэм» заработал штрафной, и после навеса Антонио пробил с отскоком от земли, но Рамсдейл кончиками пальцев перевёл футбольный снаряд из-под перекладины на угловой. «Вест Хэм» после забитого мяча прибавил и придавил «канониров» к воротам. «Молотойцы» заработали несколько угловых и пару раз пробили, но выходило неопасно. В итоге к перерыву счёт больше не изменился.

В начале второго тайма «Арсенал» прибавил и заработал пенальти. После розыгрыша углового Мартинелли пробивал слёта, но мяч попал в отставленную в сторону руку Антонио. Пробить хотел Жезус, но Сака забрал у него футбольный снаряд, однако его удар оказался мимо створа ворот. Почти тут же «Вест Хэм» наказал соперника за расточительность. Керер забросил мяч в правую зону штрафной, куда ворвался Боуэн и пробил впритирку со штангой. Рамсдейл коснулся футбольного снаряда, но отразить его не смог. Таким образом, подопечные Артеты во втором туре подряд, ведя 2:0 по ходу матча, упускали преимущество.

«Арсенал» явно находился в состоянии шока, и у «канониров» не получалось переломить ход поединка. Атакам подопечных Артеты не хватало остроты, а «Вест Хэм» пытался действовать активно. За двадцать минут до конца Сакс протащил мяч со своей половины поля до чужой штрафной, но удар получился неакцентированным и точно в руки Фабьянски.

Время шло, и постепенно «канониры» взяли мяч под свой контроль, но какого-то давления на ворота «Вест Хэма» оказывать не удавалось. За три минуты до конца матча после навеса слева Сака головой пробил мимо цели. Ничего опаснее у «канониров» не получалось. «Вест Хэм» же на последних минутах отошёл назад и оберегал ничью.

В компенсированное время после навеса со штрафного Холдинг головой пробил, но Фабьянски вновь спокойно мяч забрал. В итоге «канониры» вновь упустили победу, сделав роскошный подарок «Манчестер Сити». В следующем туре «Арсенал» встретиться с «Саутгемптоном», который занимает последнюю строчку в Премьер-лиге. «Вест Хэм» же на следующих выходных сыграет с конкурентом по таблице «Борнмутом», правда, ещё до этого в четверг «молотобойцев» ждёт встреча с «Гентом» в рамках Лиги конференций.

Роман Андреев