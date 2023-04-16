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«Арсенал» не забил пенальти и вновь добился лишь ничьей, ведя по ходу матча 2:0

16 Апреля 2023 • 17:57 Комментировать (4)
Вест Хэм
2:2
Арсенал
окончен

«Арсенал» второй тур подряд упустил победу, ведя со счётом 2:0. К десятой минуте «канониры» разрывали «Вест Хэм», но не смогли одержать победу.

Протокол игры  
Вест Хэм2:2Арсенал
  7'Жезус Габриэл (0:1)
  10'Эдегор Мартин (0:2)
(1:2) Бенрахма Саид33'  
(2:2) Боуэн Джаррод54'  
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирЗума КуртКерер ТилоКрессуэлл Аарон  82'Соучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродПакета Лукас 87' (Даунс Флинн ( 87') Бенрахма Саид 90' (Форнальс Пабло ( 90') Антонио Майкл 88' (Корне Максвелл ( 88')
Запасные: Лансини МануэльДжонсон БенЭмерсон ПалмиериАнанг ДжозефИнгс ДэнниАреола Альфонс
Рамсдейл АаронУайт БенХолдинг РобГабриэль дос СантосТирни Киран 85' (Виейра Фабиу ( 85') Эдегор Мартин 90' (Нкетиа Эдди ( 90') Парти Томас  35' 67' (Жоржиньо II ( 67') Джака ГранитСака БукайоЖезус Габриэл  45' 67' (Троссар Леандро ( 67') Мартинелли Габриэл 85' (Нелсон Райс ( 85')
Запасные: Кивёр ЯкубТёрнер МэттУолтерс РеуэлСмит-Роу Эмил
16 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

В субботу «Манчестер Сити» легко разделался с «Лестером» и сократил отставание от «Арсенала» до трёх очков. В воскресенье «канониры» в лондонском дерби мечтали вновь оторваться подальше от «горожан», тем более, победа нужна была ещё сильнее после ничьей с «Ливерпулем» в прошлом туре. Правда, «Вест Хэм», который борется за выживанием, наоборот как раз хотел воспользоваться осечкой «Лестера» и отдалиться от «лис», которые остались предпоследними в таблице.

«Канониры» начали матч в сумасшедшем темпе. Уже на седьмой минуте после атаки правым флангом Эдегор покатил мяч в штрафную на Уайта, который прострелил на дальний угол вратарской, откуда Жезус закатил футбольный снаряд в пустые ворота. Спустя пару минут Мартинелли уже слева набросил на дальнюю штангу, и уже сам Эдегор слёта расстрелял ворота, сделав счёт 2:0 в пользу подопечных Артеты уже к десятой минуте.

После такого старта «Арсенал» чуть сбавил обороты, но продолжал контролировать ход матча, в то время как «Вест Хэм» ничего не мог придумать. В целом игра шла довольно спокойно, но по истечении получаса игры «канониры» сами себе привезли пенальти. Парти неосмотрительно сыграл около своей штрафной, Райс перехватил у него мяч, ворвался в штрафную и покатил на Пакета, который ушёл от Габриэля, а защитник гостей сбил соотечественника. Бенрахма подошёл к точке и легко переиграл Рамсдейла, сократив отставание.

Тут же «молотобойцы» едва не сравняли счёт. «Вест Хэм» заработал штрафной, и после навеса Антонио пробил с отскоком от земли, но Рамсдейл кончиками пальцев перевёл футбольный снаряд из-под перекладины на угловой. «Вест Хэм» после забитого мяча прибавил и придавил «канониров» к воротам. «Молотойцы» заработали несколько угловых и пару раз пробили, но выходило неопасно. В итоге к перерыву счёт больше не изменился.

В начале второго тайма «Арсенал» прибавил и заработал пенальти. После розыгрыша углового Мартинелли пробивал слёта, но мяч попал в отставленную в сторону руку Антонио. Пробить хотел Жезус, но Сака забрал у него футбольный снаряд, однако его удар оказался мимо створа ворот. Почти тут же «Вест Хэм» наказал соперника за расточительность. Керер забросил мяч в правую зону штрафной, куда ворвался Боуэн и пробил впритирку со штангой. Рамсдейл коснулся футбольного снаряда, но отразить его не смог. Таким образом, подопечные Артеты во втором туре подряд, ведя 2:0 по ходу матча, упускали преимущество.

«Арсенал» явно находился в состоянии шока, и у «канониров» не получалось переломить ход поединка. Атакам подопечных Артеты не хватало остроты, а «Вест Хэм» пытался действовать активно. За двадцать минут до конца Сакс протащил мяч со своей половины поля до чужой штрафной, но удар получился неакцентированным и точно в руки Фабьянски.

Время шло, и постепенно «канониры» взяли мяч под свой контроль, но какого-то давления на ворота «Вест Хэма» оказывать не удавалось. За три минуты до конца матча после навеса слева Сака головой пробил мимо цели. Ничего опаснее у «канониров» не получалось. «Вест Хэм» же на последних минутах отошёл назад и оберегал ничью.

В компенсированное время после навеса со штрафного Холдинг головой пробил, но Фабьянски вновь спокойно мяч забрал. В итоге «канониры» вновь упустили победу, сделав роскошный подарок «Манчестер Сити». В следующем туре «Арсенал» встретиться с «Саутгемптоном», который занимает последнюю строчку в Премьер-лиге. «Вест Хэм» же на следующих выходных сыграет с конкурентом по таблице «Борнмутом», правда, ещё до этого в четверг «молотобойцев» ждёт встреча с «Гентом» в рамках Лиги конференций.

Роман Андреев

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Вест Хэм Арсенал Лондон
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Комментарии (4)
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snk6565
16 Апреля 2023 в 18:10
Крайне обидно будет...если вот это станет чемпионом...уж лучше очередное чемпионство шити
Zed2891
16 Апреля 2023 в 19:03
Кто больше наберёт очков, тот в итоге и будет чемпионом. А вот крайне обидно семь раз на кукан присесть на сухую на Энфилде
snk6565
16 Апреля 2023 в 19:14
Можно было хоть 12...что это меняло??...я уже говорил, пусть это будет хоть что то для ливера в этом сезоне...а про ганнеров...это клуб, который превратился в мерзкое испанское подобие, которое я, как фантик АПЛ, не уважаю от слова совсем
InterSan
16 Апреля 2023 в 18:07
Все, сдулись. Я хоть и не болельщик Канониров, но реально очень хотел и следил за ними в этом сезоне.
Холланд раскидает их и зальёт 2-3 в очной встрече.
Ну, может в следующем сезоне что-то стабильнее получится.......
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