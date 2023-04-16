Вест Хэм - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В воскресенье «Арсенал» проведёт лондонское дерби с «Вест Хэмом» в попытке вернуть комфортный отрыв от «Манчестер Сити». Обычно у «канониров» нет проблем с этим противником, к тому же в текущем сезоне команды решают противоположные задачи. «Молотобойцы» только-только выбрались из зоны вылета, немного улучшив результаты. Но сегодня у них маловато шансов.

В 16:00 старт эфира на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.