«Вест Хэм» решил расстаться с Мойесом летом

Руководство «Вест Хэма» склоняется к расставанию с шотландским специалистом Дэвидом Мойесом предстоящим летом. Об этом сообщает английское издание Daily Mail. «Вест Хэм» неплохо выступает в Лиге конференций, но терпит катастрофу в английском чемпионате, ведя отчаянную борьбу за выживание.

Слухи о расставании с Мойесом появлялись и ранее по ходу сезона, но, видимо, руководство клуба решило не менять коней на переправе, а подождать до лета.

Напомним, что бывший наставник «Манчестер Юнайтед» руководит «молотобойцами» с 2017 года, в прошлом он работал также с такими клубами, как «Эвертон», «Реал Сосьедад» и «Сандерленд».