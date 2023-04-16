Артета: «Очень жаль»

Лондонский «Арсенал» буксует - в то время как «Манчестер Сити» одержал уже шесть побед кряду в чемпионате, «канониры» теряют очки в простых ситуациях, как это было в игре с «Вест Хэмом», где у «Арсенала» были два мяча преимущества, но все обернулось ничьей. Наставник команды Микель Артета очень разочарован.

- Я очень разочарован, очень жаль. Начали-то мы отлично, полный контроль, но потом утратили фокус, промазали пенальти, что воодушевило соперника. Мы не стремились забить третий, четвертый гол, а он был нужен, - цитирует Артету BBC Sport.

В следующем туре «канониры» сыграют с «Саутгемптоном».