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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Арсенале» боятся усугубить травму Салиба

11 Апреля 2023 • 23:41 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
16.04 16:00

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба по-прежнему не залечил своё повреждение.

22-летний футболист пропустил три последних матча «Арсенала». Несмотря на сведения о скором возвращении в строй, француз до сих пор не вернулся к тренировкам, докладывает журналист Гари Джейкоб. В «Арсенале» не торопятся задействовать центрбека, поскольку боятся усугубить его травму. Игрок вряд ли примет участие в предстоящем матче Премьер-лиги против «Вест Хэма», который состоится 16 апреля.

Вильям Салиба принял участие в 33 встречах «канониров» в текущем сезоне, записав себе в актив три забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
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ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ
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