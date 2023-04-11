В «Арсенале» боятся усугубить травму Салиба

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба по-прежнему не залечил своё повреждение.

22-летний футболист пропустил три последних матча «Арсенала». Несмотря на сведения о скором возвращении в строй, француз до сих пор не вернулся к тренировкам, докладывает журналист Гари Джейкоб. В «Арсенале» не торопятся задействовать центрбека, поскольку боятся усугубить его травму. Игрок вряд ли примет участие в предстоящем матче Премьер-лиги против «Вест Хэма», который состоится 16 апреля.

Вильям Салиба принял участие в 33 встречах «канониров» в текущем сезоне, записав себе в актив три забитых мяча и одну результативную передачу.