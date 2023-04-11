Менеджмент английского «Вест Хэма» недоволен итальянским форвардом Джанлукой Скамаккой. По информации Football Insider, боссы «молотобойцев» готовы продать 24-летнего футболиста, так как не впечатлены его первым сезоном за клуб.

Напомним, Скамакка перебрался прошлым летом в «Вест Хэм» из солнечной Италии, где выступал за «Сассуоло». Сумма перехода футболиста составила 36 млн евро. Он подписал с «Вест Хэмом» долгосрочное соглашение до середины 2027 года.

Однако результативность молодого итальянца в текущем сезоне оказалась не по нраву покупателям – за 27 матчей во всех турнирах ему удалось отличиться лишь восемь раз. Пять голов пришлись на Лигу конференций УЕФА.

Одним из вариантов продолжения карьеры Скамакки является переезд в Турин.