Эдегор дал комментарий после ничьей с «Вест Хэмом»

Полузащитник и капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о ничьей в матче 31-го тура Английской премьер-лиги против «Астон Виллы» (2:2). Напомним, что уже к десятой минуте «канониры» вели с преимуществом в два мяча.

Норвежец отметил, что команда хорошо начала матч, но затем остановилась и позволила соперникам использовать сильные стороны.

«Мы позволили им играть в тот футбол, который они хотели, дали им надежду, так что мы сами виноваты. Но теперь нужно смотреть вперед», - заявил Эдегор в эфире Sky Sports.

«Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на три балла, у которого игра в запасе.