«Ливерпуль» запросил информацию о стоимости Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может перебраться в «Ливерпуль».

Как недавно сообщили английские СМИ, 24-летний игрок точно не останется в «Вест Хэме» на следующий сезон. Главным претендентом на Райса считается лондонский «Арсенал», однако «Ливерпуль» тоже заинтересован в подписании хавбека сборной Англии, докладывает Mirror. Клуб уже запросил у «Вест Хэма» информацию о его стоимости. Руководство «молотобойцев» рассчитывает выручить за свою звезду порядка 85 млн евро.

Деклан Райс провёл 37 матчей за лондонский коллектив в текущем сезоне, дважды отметившись забитым мячом и четырежды ассистировав товарищам по команде.