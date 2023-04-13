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«Ливерпуль» запросил информацию о стоимости Райса

13 Апреля 2023 • 23:05 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
1 5.90 X 4.20 2 1.55
16.04 16:00

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может перебраться в «Ливерпуль».

Как недавно сообщили английские СМИ, 24-летний игрок точно не останется в «Вест Хэме» на следующий сезон. Главным претендентом на Райса считается лондонский «Арсенал», однако «Ливерпуль» тоже заинтересован в подписании хавбека сборной Англии, докладывает Mirror. Клуб уже запросил у «Вест Хэма» информацию о его стоимости. Руководство «молотобойцев» рассчитывает выручить за свою звезду порядка 85 млн евро.

Деклан Райс провёл 37 матчей за лондонский коллектив в текущем сезоне, дважды отметившись забитым мячом и четырежды ассистировав товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ
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