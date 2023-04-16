Впервые в истории АПЛ: «Арсенал» растранжирил перевес в два гола в двух матчах кряду

В воскресенье «Арсенал» огорчил своих болельщиков. Команда Микеля Артеты вела со счётом 2:0 в гостях у «Вест Хэма», но не смогла победить – дерби завершилось вничью с результатом 2:2.

В прошлом туре Премьер-лиги «Арсенал» тоже вёл 2:0 – в гостях у «Ливерпуля» – и тоже в итоге довольствовался ничьей 2:2. Как сообщают гуру статистики из Opta, «канониры» впервые в истории АПЛ растранжирили перевес в два мяча в двух играх кряду. При этом «Арсенал» стал лишь пятой командой, которой покорилось это «достижение».

«Арсенал» остаётся лидером АПЛ. Лондонцы на четыре очка опережают «Манчестер Сити», проведя на игру больше.