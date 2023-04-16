Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Впервые в истории АПЛ: «Арсенал» растранжирил перевес в два гола в двух матчах кряду

16 Апреля 2023 • 18:51 Комментировать
Вест Хэм
2:2
Арсенал
окончен

В воскресенье «Арсенал» огорчил своих болельщиков. Команда Микеля Артеты вела со счётом 2:0 в гостях у «Вест Хэма», но не смогла победить – дерби завершилось вничью с результатом 2:2.

В прошлом туре Премьер-лиги «Арсенал» тоже вёл 2:0 – в гостях у «Ливерпуля» – и тоже в итоге довольствовался ничьей 2:2. Как сообщают гуру статистики из Opta, «канониры» впервые в истории АПЛ растранжирили перевес в два мяча в двух играх кряду. При этом «Арсенал» стал лишь пятой командой, которой покорилось это «достижение».

«Арсенал» остаётся лидером АПЛ. Лондонцы на четыре очка опережают «Манчестер Сити», проведя на игру больше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Арсенал Арсенал
2
2
4.10 3.60 1.92
Видео
Перерыв
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
5.00 4.10 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
19:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» провёл первую встречу с Нагельсманном
19:03 · Англия. Премьер-лига
Когда «Манчестер Юнайтед» в последний раз играл в Ноттингеме в АПЛ, он выиграл 8:1
18:51 · Англия. Премьер-лига
Впервые в истории АПЛ: «Арсенал» растранжирил перевес в два гола в двух матчах кряду
18:47 · Англия. Премьер-лига
Антонио: «Не думаю, что там был пенальти»
18:46 · Англия. Премьер-лига
Эдегор дал комментарий после ничьей с «Вест Хэмом»
18:46 · Англия. Премьер-лига
В составе «Манчестер Юнайтед» произошла замена до начала матча
18:38 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Отличное выступление»
18:33 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Очень жаль» 1
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
17:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» упустил возможность повторить свой рекорд полувековой давности
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч с «Ноттингем Форест»
17:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выиграл уже 10 матчей кряду 1
17:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола одержал 150-ю домашнюю победу у руля «Манчестер Сити»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Уткин сделал прогноз на дерби «Вест Хэм» - «Арсенал»
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 11
Все новости
Рекомендуем