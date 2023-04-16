Боуэн: «Отличное очко»

«Вест Хэм» проявил характер в игре с лидирующим в турнирной таблице АПЛ «Арсеналом», проигрывая 0:2, «молотобойцы» сравняли счет. Второй гол своей команды забил Джаррод Боуэн, который прокомментировал итоги матча.

- Важное очко. Вряд ли кто-то ожидал от нас, что мы что-то получим в игре, когда проигрывали 0:2. Если м предоставлять мяч, то они созидают, два недочета - и мы получили два мяча. У нас остался характер и мы не опустили носы. Когда я забил, то чуть не оглох от шума, который произвела публика, - цитирует Боуэна BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Борнмутом».