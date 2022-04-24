Клопп нахваливает Ориги

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл со счетом 2:0 «Эвертон», и второй гол в этой напряженной встрече забил бельгиец Дивок Ориги. Ему прочат расставание с «Ливерпулем», игроком интересовались даже в «Барселоне», но пока что он работает на «Ливерпуль» и Юрген Клопп, немецкий наставник мерсисайдцев, очень доволен игрой Ориги.

- Это нападающий мирового класса, легенда нашего клуба. Не всегда он в стартовом составе, но всегда полезен. Мы не одержали бы победу без него. Он очень хорошо завершает атаки. Все в клубе любят его, - цитирует слова Юргена Клоппа Sky Sports.