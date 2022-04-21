Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «У «Ливерпуля» сейчас одна из лучших команд за всё время»

21 Апреля 2022 • 18:48 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
1.18 6.80 16.00
24.04 18:30

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер обрушился с комплиментами на команду Юргена Клоппа, которая в нынешнем сезоне имеет шансы на победу в четырёх турнирах. Напомним, что мерсисайдцы уже выиграли Кубок лиги, вышли в финал Кубка Англии, играют в полуфинале Лиги чемпионов, а также ведут борьбу за золотые медали в АПЛ.

«Эта команда «Ливерпуля» сейчас является одной из лучших за всё время. В этом нет никаких сомнений. Нынешний процент побед Юргена Клоппа уже в разы выше, чем у любого тренера в истории этой команды», – цитирует англичанина Anfield Watch.

Напомним, что во вторник вечером «Ливерпуль» в рамках чемпионата Англии разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.04  21:45 Бёрнли ... Саутгемптон 3.00 3.35 2.46
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
21:16 · Англия. Премьер-лига
Источник: Лаутаро Мартинес предпочитает «Ливерпуль» другим английским клубам
21:15 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» — «Саутгемптон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
20:49 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» ведёт переговоры о выкупе Ольсена у «Ромы»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Джеррард посетил матч «Марселя» ради потенциального новичка «Астон Виллы»
20:18 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» выделит 200 млн фунтов стерлингов на летние трансферы
19:47 · Англия. Премьер-лига
Стам сомневается, что опыт в «Аяксе» гарантирует тен Хагу успех АПЛ»
19:33 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Манчестер Юнайтед» создали петицию с требованием лишения Магуайра капитанской повязки
18:59 · Англия. Премьер-лига
Дрогба: «Для меня большая честь войти в зал славы АПЛ»
18:54 · Англия. Премьер-лига
Конте о назначении тен Хага в «МЮ»: «Его ждёт огромное давление»
18:48 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «У «Ливерпуля» сейчас одна из лучших команд за всё время»
18:00 · Англия. Премьер-лига
Вернер о голе против «Арсенала»: «Он не сделал меня счастливым»
17:50 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «МЮ» угрожают Магуайру подорвать его дом
17:42 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Меня, как болельщика «МЮ», расстраивает его форма»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Макларен близок к назначению ассистентом тен Хага в «МЮ»
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась включать де Йонга в сделку по Торресу
Все новости
Рекомендуем