Каррагер: «У «Ливерпуля» сейчас одна из лучших команд за всё время»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер обрушился с комплиментами на команду Юргена Клоппа, которая в нынешнем сезоне имеет шансы на победу в четырёх турнирах. Напомним, что мерсисайдцы уже выиграли Кубок лиги, вышли в финал Кубка Англии, играют в полуфинале Лиги чемпионов, а также ведут борьбу за золотые медали в АПЛ.

«Эта команда «Ливерпуля» сейчас является одной из лучших за всё время. В этом нет никаких сомнений. Нынешний процент побед Юргена Клоппа уже в разы выше, чем у любого тренера в истории этой команды», – цитирует англичанина Anfield Watch.

Напомним, что во вторник вечером «Ливерпуль» в рамках чемпионата Англии разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0.