Салах рассказал, продлит ли контракт с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, продлит ли контракт со своим нынешним клубом.

«Думаю, что подпишу новый контракт. Но если они хотят, чтобы я ушёл, это меняет дело! Контракт — это не только про деньги», — цитирует Салаха FourFourTwo.

Египтянин отметил, что будущее ему неизвестно, однако сейчас он об этом не беспокоится и полностью сосредоточен на заключительных матчах сезона.

В текущем сезоне 29-летний вингер провёл в составе мерсисайдцев 41 матч, забив 30 мячей и отдав 12 результативных передач. Действующий контракт футболиста истекает в конце следующего года. Ранее сообщалось об интересе к Салаху со стороны «Барселоны». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Египта в 100 миллионов евро.