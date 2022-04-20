Алиссон об аплодисментах в поддержку Роналду: «Фанаты сделали отличный жест»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер прокомментировал жест болельщиков своей команды, которые в первом тайме устроили минуту аплодисментов в поддержку нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Этот отличный жест от наших болельщиков продемонстрировал, что в такие моменты соперничество уходит на второй план. Мне очень жаль, что семье Роналду пришлось пережить подобное», – цитирует Алиссона Liverpool Echo.

Напомним, на днях стало известно, что Роналду потерял новорождённого сына. Из-за этого футболист вчера был вынужден пропустить матч своей команды против «Ливерпуля». Сегодня португалец вернулся к тренировкам.