Лэмпард раскритиковал судейство после матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти во ворота «Ливерпуля» в матче 34-го тура АПЛ (0:2).

«Во втором тайме был пенальти. Но заработать его на «Энфилде» очень сложно. Думаю, что если бы такой же эпизод произошёл с участием Салаха на другом конце поля, то судья бы назначил 11-метровый», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Специалист отметил, что, когда команду поддерживает толпа болельщиков, она получает больше возможностей для победы.

За шесть туров до конца чемпионата «Эвертон» находится в зоне вылета, располагаясь на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от 17-й строчки составляет два очка. Следующий матч подопечные Лэмпарда проведут 1 мая против «Челси».