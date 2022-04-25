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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард раскритиковал судейство после матча с «Ливерпулем»

25 Апреля 2022 • 10:56 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Эвертон
окончен

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти во ворота «Ливерпуля» в  матче 34-го тура АПЛ (0:2).

«Во втором тайме был пенальти. Но заработать его на «Энфилде» очень сложно. Думаю, что если бы такой же эпизод произошёл с участием Салаха на другом конце поля, то судья бы назначил 11-метровый», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Специалист отметил, что, когда команду поддерживает толпа болельщиков, она получает больше возможностей для победы.

За шесть туров до конца чемпионата «Эвертон» находится в зоне вылета, располагаясь на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от 17-й строчки составляет два очка. Следующий матч подопечные Лэмпарда проведут 1 мая против «Челси».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Фрэнк Лэмпард
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