Луис Диас: «Ливерпуль» знает, что нужно делать»

Футболист «Ливерпуля» Луис Диас поделился ожиданиями от заключительных матчей сезона.

«Мы должны выиграть все оставшиеся матчи, права на ошибку у нас нет. Все турниры разные, особенно АПЛ. Для нас каждая игра как финал, но мы знаем, что нужно делать», — приводит слова Диаса официальный сайт мерсисайдцев.

Напомним, что «Ливерпуль» сохраняет шансы на победы во всех турнирах, в которых принимает участие. Ранее команда Юргена Клоппа завоевала Кубок английской лиги, также в 14 мая её ожидает финал Кубка Англии, а 27 апреля состоится первый матч полуфинального противостояния в Лиге чемпионов с «Вильярреалом».

В турнирной таблице АПЛ мерсисайдцы идут на 2-м месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко за шесть туров до конца чемпионата.

Сам Диас защищает цвета английской команды с января нынешнего года. За 17 матчей в составе «красных» колумбиец забил четыре гола и отдал две результативные передачи.