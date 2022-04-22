Лэмпард о дерби с «Ливерпулем»: «Мы сыграем с сильнейшей командой в лиге»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего мерсисайдского дерби против «Ливерпуля», которое состоится в воскресенье 24 апреля в 18:30 по московскому времени.

«Мы сыграем с сильнейшей командой в лиге, если судить по нынешней форме. Мы должны сражаться до самой последней минуты, невзирая на то, что случится. Мы являемся аутсайдерами этого матча, это очевидно, но мы должны бороться до конца», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, что «Эвертон» сейчас находится в одном очке от зоны вылета. Конкуренты «ирисок» «Бёрнли» вчера обыграли у себя дома «Саутгемптон» и вплотную приблизились к команде Лэмпарда.