Салах о «Ливерпуле»: «Я отдал этому клубу всё»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своём отношении к мерсисайдскому клубу, к которому присоединился летом 2017 года из «Ромы» за сумму свыше 40 миллионов евро.

«Этот клуб многое значит для меня. Здесь я наслаждался футболом больше, чем где-либо ещё, я отдал этому клубу всё, все это видели. У меня было много невероятных моментов, мы выигрывали трофеи, я забивал красивые голы, получал индивидуальные призы. Это настоящая семья», – сказал Салах в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Египтянин пока что отказывается продлевать соглашение.