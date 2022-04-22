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Салах о «Ливерпуле»: «Я отдал этому клубу всё»

22 Апреля 2022 • 19:52 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
1.18 6.90 16.00
24.04 18:30

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своём отношении к мерсисайдскому клубу, к которому присоединился летом 2017 года из «Ромы» за сумму свыше 40 миллионов евро.

«Этот клуб многое значит для меня. Здесь я наслаждался футболом больше, чем где-либо ещё, я отдал этому клубу всё, все это видели. У меня было много невероятных моментов, мы выигрывали трофеи, я забивал красивые голы, получал индивидуальные призы. Это настоящая семья», – сказал Салах в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Египтянин пока что отказывается продлевать соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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