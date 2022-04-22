Кто станет чемпионом Англии?

Несколько месяцев назад казалось, что уже никто и ничто не помешает «Манчестер Сити» защитить титул чемпиона Англии. Но стоило команде Хосепа Гвардиолы допустить несколько осечек, а «Ливерпулю» Юргена Клоппа – выиграть перенесённые матчи, как чемпионская гонка воскресла. Интрига сумасшедшая – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на вершине Премьер-лиги разделяет один зачётный балл. Претендентам на титул осталось провести по шесть игр. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации.

«Манчестер Сити»

Оставшиеся соперники: «Вулверхэмптон» (в гостях), «Уотфорд» (дома), «Лидс» (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Вест Хэм» (в гостях), «Астон Вилла» (дома).

На первый взгляд, «Манчестер Сити» имеет вполне благоприятный календарь. Команда Хосепа Гвардиолы больше не будет пересекаться с соперниками из числа топовых. Если же посмотреть на ситуацию под другим углом, то отсутствие среди оппонентов представителей топ-6 не гарантирует «горожанам» порции лёгких прогулок. Так, например, гостевой матч с борющимся за выживание «Лидсом» может стать не таким простым, как кажется. То же самое можно сказать о поездках манкунианцев к «колючим» «Вулверхэмптону» и «Вест Хэму».

«Манчестер Сити» придётся серьёзно настраиваться на каждый матч, ведь запаса прочности больше нет – одна единственная осечка может оказаться фатальной.

«Ливерпуль»

Оставшиеся соперники: «Эвертон» (дома), «Ньюкасл» (в гостях), «Тоттенхэм» (дома), «Астон Вилла» (в гостях), «Саутгемптон» (в гостях), «Вулверхэмптон» (дома).

Календарь «Ливерпуля» в сравнении с календарём «Манчестер Сити» выглядит более трудным. Связано это с тем, что команде Юргена Клоппа ещё предстоит провести один топ-матч, пускай и дома – против «Тоттенхэма». Антонио Конте и его футболисты способны преподнести сюрприз на «Энфилде», тем более что борющиеся за место в топ-4 «шпоры» весной выглядят довольно неплохо. Кроме того, «Ливерпуль» наверняка столкнётся с трудностями и в других играх, в частности это возможно в гостях у разыгравшегося «Ньюкасла».

Кто станет чемпионом Англии

Совсем недавно «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проводили очный матч. Многие называли его чемпионским, хотя чемпионство, как правило, выигрывается не по итогам очных матчей претендентов, а на турнирной дистанции. Именно финишный отрезок этой дистанции и определит, кто поднимет над головой желанный трофей.

Учитывая календарь и преимущество в очках, пускай и минимальное, более высокие шансы на чемпионство имеет «Манчестер Сити». На это указывают и специалисты из мира ставок на спорт. Впрочем, «Ливерпуль» списывать со счетов точно не стоит – подопечные Юргена Клоппа будут ждать осечки конкурента и постараются ею воспользоваться.

Если делать конкретный прогноз, мы склоняемся к чемпионству «Манчестер Сити». Вероятность такого события оцениваем в 60%.

Александр Тихий