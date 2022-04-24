«Эвертон» - самая симулирующая команда в текущем сезоне английской Премьер-лиги

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги сражающийся за чемпионский титул «Ливерпуль» принимал в домашнем поединке «Эвертон». Подопечные Фрэнка Лэмпарда избрали на этот матч откровенно разрушительную стратегию, не цепляясь за мячи и активно симулируя нарушения со стороны соперников.

В результате сразу трое игроков «Эвертона» получили желтые карточки за симуляции, а всего в текущем сезоне команда заработала уже шесть желтых карточек за симуляцию - из общего количества в 12. То есть, каждая вторая желтая карточка, выдаваемая за симуляцию, приходится именно на игрока «Эвертона».