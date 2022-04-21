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Невилл: «Меня, как болельщика «МЮ», расстраивает его форма»

21 Апреля 2022 • 17:42 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
1.18 6.80 16.00
24.04 18:30

Бывший капитан и защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл поделился впечатлениями от игры полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса, который зимой перебрался на «Энфилд» из лиссабонской «Бенфики» за 40 миллионов евро.

«Честно говоря, меня, как болельщика «Манчестер Юнайтед», расстраивает его форма. Я понял это с тех пор, как увидел его в действии в финале Кубка лиги против «Челси», – заявил англичанин в эфире своего подкаста.

Напомним, Диас открыл счёт в матче между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который проходил во вторник. Та игра завершилась разгромом «красных дьяволов» со счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гари Невилл Луис Диас
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ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
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