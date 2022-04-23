Лэмпард: Конечно же, я бы согласился на ничью с «Ливерпулем»

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего мерсисайдского дерби с «Ливерпулем».

Лэмпард сказал, что он бы с удовольствием согласился на ничью с «Ливерпулем», который сейчас находится в невероятной форме, а в прошлом матче разгромил «Манчестер Юнайтед». Тренер «ирисок» отметил, что к команде Юргена Клоппа нужно относиться с особым уважением.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют между собой 24 апреля в 18.30 по московскому времени. «Красные» на данный момент сражаются за чемпионство и идут на второй строчке в турнирной таблице.